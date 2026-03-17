Los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios galardonan un proyecto para reducir el consumo de agua en invernaderos

Entrega de los premios Jóvenes Emprendedores Universitarios - CAIB

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Agrodrop', un sistema innovador de reducción de agua en los invernaderos para combatir la sequía, ha ganado los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios (JEU), organizados por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR).

En total, los galardones han premiado siete proyectos empresariales que los alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han diseñado durante el curso.

Los premios se han entregado este martes, según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, por parte de la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, y la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco.

Además del primer premio, se han reconocido dos segundos a una iniciativa para producir pistacho autóctono de alto nivel ambiental, y a otra que incorpora drones especializados como herramienta de modernización de los cultivos.

Los terceros premios han sido para una solución de reducción de contaminación de puertos y costas, una empresa dedicada a la fabricación de gafas inteligentes para personas con discapacidad visual, una plataforma que centraliza la compra y gestión de billetes de todos los medios de transporte, y un sistema avanzado para minimizar los incendios a las zonas rurales.

Este ha sido el tercer año en que el alumnado de la UIB ha participado en el programa 'Ibemprènjove', de impulso al emprendimiento, en el marco de la Cátedra Ibemprèn.

A través del programa JEU, que se ejecuta en la asignatura de Empresa y Sociedad, los estudiantes crean un proyecto empresarial que después pueden presentar a estos premios.

El programa busca potenciar la capacidad emprendedora, conectar el aprendizaje educativo con el entorno real mediante la creación de la empresa y mejorar las competencias de liderazgo, comunicación y motivación, así como impulsar la capacidad de hacer trabajo en equipo.

El primer premio está dotado con 1.000 euros; los segundos, con 500 euros, y los terceros, con 250 euros.

A la entrega de premios han asistido también la directora gerente de ADRBalears, Silvia Delgado, el director de la Fundació Universitat Empresa, Luis Veigas, el director de la Cátedra Ibemprèn, Adrián Mérida, y el subdirector de la Escuela Politécnica Superior, Antoni Lluis Mesquida.