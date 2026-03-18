Premios Jóvenes Talentos Mallorca: plazos y requisitos

Presentación premios Jóvenes Talentos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado los Premios Jóvenes Talentos, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer el talento creativo de los jóvenes de Mallorca y darles visibilidad, ofreciéndoles un espacio para expresar su creatividad a través de distintas disciplinas artísticas.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha anunciado esta nueva convocatoria, que en su primera edición seguirá la línea del bienestar emocional entre los jóvenes. En la presentación también ha participado el cantante y compositor del grupo Cabot, Josep Cabot, autor de la canción 'Llaüt', con la que aborda la salud mental y el papel fundamental de la terapia, tema que la institución insular destaca que conecta con el enfoque de esta primera edición de los premios.

Durante la presentación, Fuster ha destacado que con estos galardones pretenden reconocer el talento y la creatividad de los jóvenes de Mallorca y ofrecerles un espacio donde puedan expresarse y compartir su visión a través del arte. En este sentido, ha subrayado que "la juventud tiene mucho que decir" y las instituciones tienen la responsabilidad de "abrir oportunidades y dar visibilidad a su capacidad creativa y a su mirada sobre la realidad que les rodea".

También ha resaltado la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes mostrar su talento y aportar su mirada creativa sobre las realidades que les afectan, utilizando el arte y la cultura como herramientas de expresión.

¿QUÉ REQUISITOS Y CATEGORÍAS HAY?

Estos premios están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en Mallorca y constan de seis categorías: diseño gráfico, pintura, fotografía, creación audiovisual, relato breve y diseño de moda. Cuentan con una dotación global de 10.500 euros.

Las inscripciones se abrirán el 20 de marzo y permanecerán abiertas hasta el 6 de abril. Durante este periodo, los participantes podrán presentar sus propuestas para una de las categorías establecidas. Las obras serán valoradas por un jurado especializado, que tendrá en cuenta criterios como la calidad artística, la creatividad, la originalidad y la capacidad expresiva de los trabajos.