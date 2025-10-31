Presentado el cupón de la ONCE dedicado al XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, que se celebrará en Palma

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, que se celebrará en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El cupón de la ONCE dedicado al XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, que se celebrará en Palma el 11 de noviembre, se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Palma.

En una nota de prensa, el Consistorio ha informado que el salón de plenos ha acogido esta jornada la presentación del cupón de la ONCE dedicado al XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería, certamen que se celebrará en Palma el 11 de noviembre y que situará a la ciudad en el centro del panorama gastronómico estatal. Este año el evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma a través de PalmaActiva.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que ambas iniciativas "refuerzan el reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la excelencia de los profesionales de esta tierra", subrayando el papel fundamental del sector gastronómico como motor cultural y económico.

Durante su intervención, el primer regidor de Cort ha señalado que este campeonato nacional es "más que una competición, es un escaparate que impulsa el talento de los cocineros y que pone en valor el producto local como seña de identidad de la gastronomía mallorquina".

También ha felicitado a Facyre y Ascaib, entidades organizadoras del certamen, por su compromiso con la excelencia culinaria, y ha agradecido a la ONCE la decisión de dedicar su cupón a este campeonato, un gesto que "da visibilidad al talento gastronómico de Palma y de Mallorca en toda España, proyectando una imagen como tierra de innovación, sostenibilidad y tradición culinaria".

El alcalde ha concluido reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Palma con todas aquellas iniciativas que promueven el producto local y fortalecen la posición de la ciudad como referente gastronómico y destino de calidad.

En la presentación han participado también la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer; el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster; el delegado territorial de la ONCE en las Baleares, José Antonio Toledo; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Alejandra Luque; el presidente de Ascaib, Koldo Royo, y parte del equipo de cocineros que representarán a Baleares en el certamen.

EL CERTAMEN

El XI Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería es una de las citas más relevantes de la gastronomía española. Organizado por Facyre y Ascaib, con la colaboración de las asociaciones autonómicas de cocineros, el evento reunirá a chefs procedentes de diez comunidades que competirán demostrando su talento, creatividad y técnica culinaria.

El certamen tiene como objetivo reconocer el talento emergente, fomentar la excelencia técnica y poner en valor el producto local y la innovación culinaria, pilares fundamentales de la gastronomía balear y del modelo turístico sostenible que impulsa Palma.

Los equipos participantes deberán elaborar dos platos principales: un plato de carne, con pollo como ingrediente obligatorio, y un plato de pescado, con llampuga, pulpo y gamba blanca.

Ambas creaciones deberán ir acompañadas de guarniciones y productos de proximidad, como algarroba, ensaimada o sobrasada, entre otros ingredientes emblemáticos de Baleares.

La competición se desarrolla de cara al público y bajo criterios de sostenibilidad, profesionalidad y respeto al producto, con un sistema de valoración que premiará el sabor, la presentación, la originalidad y la limpieza durante la ejecución.

El equipo ganador recibirá un premio de 3.000 euros y trofeos, además del reconocimiento de formar parte de una de las citas más prestigiosas del calendario gastronómico nacional.

Durante el evento se homenajeará al chef toledano Pepe Rodríguez; a Pep Trias, de la pastelería Trias; a Pepa Muñoz, chef y responsable de World Central Kitchen; a Mateu Martorell, dueño del bar España; a la ruta TaPalma por su 20 aniversario; a los programas de IB3 'Fred i calent', 'Gent de la mar' y 'Uep! Com anam?'; a la Acadèmia de la Cuina i el Vi; a la reportera Mar Villalobos del programa de televisión 'Aquí la Tierra'; y al maestro de la cocina catalana Carles Gaig.