Presentan el proyecto ganador de la ampliación de la residencia Huialfàs de sa Pobla

Presentan el proyecto ganador de la ampliación de la residencia Huialfàs - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Govern han presentado este lunes el proyecto ganador del concurso de ideas para ampliar la residencia pública Huialfàs de sa Pobla, cuyas obras está previsto que comiencen este año y que finalicen en 2030.

El presidente insular, Llorenç Galmés; el conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez; y el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, Alejandro Mora, han asistido al acto de presentación de la propuesta ganadora del estudio Sanchis Olivares Arquitectura.

El nuevo recurso, que cuenta con una inversión total de 6,8 millones de euros, prevé duplicar las plazas residenciales para personas en situación de dependencia actuales del centro. El calendario prevé el inicio de las actuaciones este 2026 y que acaben en 2030.

Según han destacado el Consell y el Govern, el proyecto, bajo el lema 'Viu l'Alfàs', pone especial atención en la accesibilidad cognitiva, con recorridos intuitivos que facilitan la ordenación de los usuarios.

Igualmente, el tratamiento del acceso y del patio interior busca humanizar el entorno, con espacios protegidos y con vegetación que funcionan como una extensión de la vida interior del centro.

El edificio se organiza en diferentes niveles, de modo que la planta baja actúa como el corazón social del complejo, con accesos desde la calle, conexión con el patio que hay en el edificio actual, y acoge el área de Dirección y Administración, servicios especializados, cocina y amplios espacios comunes.

Asimismo, la planta sótano se destina a servicios generales, lavandería y áreas técnicas, con entrada de luz natural en las zonas de mayor uso.

Las plantas primera y segunda se estructuran en unidades de convivencia de 20 personas, con separación entre zonas de descanso y de estancia, habitaciones con luz natural y vistas al exterior y espacios adaptados a las necesidades asistenciales.

En total, el proyecto prevé una superficie construida de 2.670 metros cuadrados, de los cuales 2.235 corresponden a superficie sobre rasante y 434 a sótano.

"Hoy damos un paso importante para reafirmar el compromiso del Consell de Mallorca con la gente mayor. Nuestra prioridad es que ninguna persona se quede sin el recurso asistencial que necesita", ha destacado Galmés, agregando que la ampliación permitirá aumentar las plazas residenciales.

Asimismo, ha subrayado que esta actuación reforzará la capacidad y mejorará la funcionalidad y el confort de las instalaciones de este recurso clave para atender a las personas dependientes del municipio y de la comarca.

De su lado, el gerente del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales ha señalado que este proyecto refleja el modelo que desde las instituciones buscan impulsar, que propone "espacios más humanos, más funcionales y pensados desde las necesidades reales de las personas", "No se trata solo de crecer en plazas, sino de hacerlo con calidad, garantizando entornos de convivencia más reducidos, accesibles y dignos tanto para las personas usuarias como para los profesionales", ha añadido.

Esta actuación se enmarca en la estrategia Islas en Transformación y responde al modelo que impulsa el Govern, basado en una atención centrada en la persona.