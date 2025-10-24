Presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la "amenaza territorial" de la Ley de Obtención de Suelo

Representantes de las organizaciones sociales adheridas al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Obtención de Suelo del Govern. - EUROPA PRESS

PALMA 24 Oct.

Los partidos progresistas y organizaciones sociales han presentado un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Obtención de Suelo aprobada por el Govern, por representar una "amenaza territorial" y saltarse los "planeamientos urbanísticos municipales".

Los representantes de los partidos PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, junto con miembros del GOB, CCOO, Fòrum de la Societat Civil y la Obra Cultural Balear (OCB) han detallado este viernes, en una rueda de prensa conjunta, los motivos que les han llevado a sumarse a este recurso firmado por diputados de PSOE, Sumar MÉS y Podemos en el Congreso de los Diputados.

El recurso trata de parar la implantación de esta normativa al considerar que supone una "desregulación" urbanística y territorial", con "amnistías masivas" a los infractores y promueve los procesos de "especulación".

Del mismo modo, han alertado que también implicará la "degradación" del patrimonio de la Serra de Tramuntana, al "vaciarse" y utilizarse como "marca para la especulación inmobiliaria".

Otro de los argumentos que dan es la "desigualdad jurídica" que genera al otorgar derechos mediante la vía del "silencio administrativo", lo que, a su parecer, "incumple" leyes estatales.

Asimismo, la ley les plantea dudas en lo que se refiere a los crecimientos en suelo rústico sin agotar los suelos urbanizables, ya que iría en contra de la "sostenibilidad ambiental" que está recogida en la Constitución y "conduce a la especulación" con el suelo.

