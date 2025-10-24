El Govern muestra su "absoluta tranquilidad" ante el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de obtención de suelo

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha mostrado su "absoluta tranquilidad" ante el recurso que los partidos progresistas y diversas organizaciones sociales han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de obtención de suelo.

"En primer lugar, tranquilidad absoluta por parte del Govern en este sentido, es una norma con rango de ley aprobada democráticamente en el Parlament", ha señalado al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Además, ha dicho respetar el derecho a emplear las vías que el Estado de Derecho habilita para presentar recursos de inconstitucionalidad como este.

"Tranquilidad absoluta por una parte, no tenemos ninguna duda en ese sentido, y por otra parte, respeto", ha sintetizado.

Los representantes de los partidos PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, junto con miembros del GOB, CCOO, Fòrum de la Societat Civil y la Obra Cultural Balear (OCB) han anunciado este viernes la interposición del recurso alegando, en líneas generales, que la ley supone "una amenaza territorial".