El presidente del Consejo de Estudiantes de la UIB pide "ser cuidadosos" con la implantación de universidades privadas

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión permanente del Consejo de Estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Guillem Coll, ha destacado la "necesidad de ser muy cuidadosos con los proyectos de universidad privada que se quieren implantar en Baleares".

Así lo ha dicho Coll este martes en el acto oficial de toma de posesión de la nueva comisión permanente, en la que él repite en el cargo de presidente.

Durante la toma de posesión, el presidente ha pedido que los proyectos de universidades privadas no perjudiquen a los estudiantes de la universidad pública ni su formación, por ejemplo en las prácticas de las áreas de ciencias de la salud, en las que hay escasez de plazas.

"El Consejo de Estudiantes defenderá siempre un modelo de educación universitario de calidad, vanguardista en la investigación, público y accesible", ha agregado.

El acto oficial de toma de posesión se ha celebrado con la asistencia de representantes institucionales, miembros de la comisión saliente y de la nueva, así como invitados de la comunidad universitaria y miembros de asociaciones y consejos de estudiantes de otras universidades.

Según ha informado la UIB, la nueva comisión permanente está formada por Guillem Coll García como presidente; Xin Wang Chen, vicepresidenta; Antoni Ponce Vidal, secretario; Emanuel Hegedus, tesorero; y Francisco Espín Ureña, Rubén Ventoso Romero, Salvador Castor Meca y Antoni Calafat Haro, vocales.

Cada miembro ha firmado el acta de toma de posesión y el rector de la UIB, Jaume Carot, ha entregado un emblema de la universidad en reconocimiento del nuevo cargo.

El acto ha comenzado con la salutación institucional del rector y la intervención de una de las miembros de la comisión saliente, Zoe Sintes.

Durante el acto han intervenido también Pablo Magno, el estudiante con la representación institucional más alta del Estado como vicepresidente del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune) y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet.

El rector ha cerrado la sesión con un parlamento institucional, destacando la relevancia del Consejo de Estudiantes y la importancia de la participación estudiantil en la mejora de la vida universitaria.

También han asistido al acto la secretaria del Consejo Social, Catalina Palau; la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Educativa, Cristina Moreno; la secretaria general, Irene Nadal; y miembros del Consejo de Dirección y del Consejo de Gobierno.