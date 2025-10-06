PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prestigiosos expertos en arte integran el jurado de la nueva convocatoria de los premios y becas Pilar Juncosa, unos galardones cuyo valor económico, en su conjunto, asciende a 48.000 euros, y que serán entregados en el transcurso de la ceremonia oficial prevista en la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca el próximo 15 de octubre.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ha anunciado este lunes la composición del jurado de la convocatoria de los premios y becas Pilar Juncosa correspondientes a 2025, así como el conjunto de galardones de la presente edición, que se entregarán el próximo 15 de octubre, a lo largo de una ceremonia oficial, prevista para el día 15 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditori de la Fundació.

En la edición de este año, se han convocado premios y becas por un valor total de 48.000 euros, con el objetivo de apoyar a jóvenes artistas y fomentar la creación y la formación dentro del ámbito del arte contemporáneo.

De todas las convocatorias, la mayor dotación económica corresponde al Biennal Pilar Juncosa de Creació Artística 2025, que dispone de un premio en metálico de 30.000 euros y se erige en uno de los certámenes más importantes a nivel nacional de todos los vinculados al campo de la creación artística contemporánea.

El jurado de este relevante premio está integrado por expertos y profesionales del mundo del arte de reconocido prestigio y solvencia: Rafa Forteza, artista y representante de la Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià; Alejandra Laudo, comisaria y fundadora de la plataforma 'Heroïnes de la cultura'; Patricia Sorroche, jefa de Exposiciones del Museu Tàpies, con sede en Barcelona; y, por parte de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, la directora, Antònia Maria Perelló; la conservadora y jefa del departamento de Arte e Investigación, Patricia Juncosa, y el responsable del servicio de Educación, Programas Públicos y Actividades, Alejandro Ysasi.

Además del premio principal, la Fundació concede anualmente diversas ayudas: concretamente, este año, dos becas para proyectos de educación artística, con una dotación de 3.000 euros cada una; cuatro becas para hacer efectiva la participación en los Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró, que ofrece a los aspirantes la posibilidad de obtener la matrícula gratuita y la cantidad de 2.000 euros para la cobertura de gastos de viaje y alojamiento, y una beca de Residencia y Participación en The Slade School of Fine Art (University College London), dotada con 4.000 euros.

Los nombres de los galardonados en cada una de las modalidades se darán a conocer públicamente en el transcurso de la gala prevista para el día 15 de octubre, en las dependencias de la Fundació.

La convocatoria en su edición de 2025, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y el Ministerio de Cultura y Deporte, mantiene el compromiso de Pilar Juncosa y Joan Miró de promover la creatividad contemporánea, apoyar a las jóvenes generaciones de autores, impulsar la investigación y acercar el arte a la sociedad mediante el desarrollo de programas educativos.