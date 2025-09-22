A prisión por disparar a otro tras una pelea por drogas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Manacor ha detenido a un hombre, de origen español y para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión, por disparar a otro con una escopeta de perdigones tras una pelea por drogas.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, la sala del 091 recibió el pasado martes de madrugada el aviso de que una persona había recibido un disparo.

A su llegada, los agentes se encontraron con al requirente junto a un varón que presentaba una herida en la zona derecha del torso.

Momentos más tarde, llegó un indicativo sanitario para trasladar a la víctima a un centro hospitalario para atenderle. Esta tuvo que ser operada para la extracción del proyectil y para curarle las lesiones ocasionadas. Además, se le tuvieron que colocar 20 grapas para cerrar la herida.

El requirente explicó a los agentes de la Policía Nacional que todo empezó minutos antes cuando él y la víctima acababan de comprar droga.

De camino a su casa, apareció el presunto autor de los hechos y les propuso utilizar sus útiles para consumir la sustancia estupefaciente a cambio de recibir una parte. La víctima y el requirente aceptaron y fueron al coche del agresor, que estaba estacionado frente al domicilio de sus propietario, para consumir.

Una vez en el turismo, se inició una discusión entre el presunto autor de los hechos y la víctima, que llegaron a golpearse con los puños. En ese momento, apareció un familiar del agresor para separarles y les dijo a la víctima y a su acompañante que "o se iban" o los iba a "matar".

El hombre que posteriormente llamó huyó, a diferencia de la víctima. Segundos más tarde, escuchó un disparo y vio cómo la víctima se dirigía hacia él con una herida de perdigones en el torso. Fue entonces cuando llamó a la Policía Nacional.

Los agentes localizaron al presunto autor de los hechos, que reconoció que se había peleado con la víctima y que le había disparado con una escopeta de perdigones. Además, el agresor presentaba golpes por los puñetazos que intercambió con la víctima.

Por ello, fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones. Además, un familiar que estaba en el domicilio entregó voluntariamente el arma a los policías nacionales. Tras pasar a disposición judicial, se decretó que el detenido ingresase a prisión provisional.