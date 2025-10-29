Productores de venta directa apoyan la ley agraria y niegan que permita proliferación de puntos comerciales en rústico

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fomento de la Venta Directa (Afovendi), que agrupa titulares de explotaciones agrarias preferentes en Baleares, ha valorado positivamente el anteproyecto de la ley agraria y ha negado que permita la proliferación de puntos comerciales en suelo rústico.

En una nota de prensa este miércoles, la asociación ha considerado que la ley supone "un impulso decisivo" al producto local, la venta directa y la degustación de productos en las explotaciones.

Según Afovendi, uno de los principales retos del sector agrario es la sostenibilidad económica de las explotaciones y esta ley ofrece nuevas alternativas para mejorar la rentabilidad del campo balear. A su criterio, el texto da más herramientas a los payeses para comercializar sus productos a precios "justos", incrementando el valor añadido de la producción agraria y los intereses de las explotaciones.

El anteproyecto, han expuesto, desarrolla el concepto de venta directa y degustaciones de productos, y contempla que estas actividades se puedan llevar a cabo no solo en la explotación agraria, sino también en mercados municipales, ferias, plataformas de venta en línea y, en el caso de degustaciones, en 'foodtrucks'.

En este sentido, han desmentido "rotundamente" que la futura ley permita la proliferación de puntos comerciales en rústico. El texto, han defendido, establece "claramente" unas limitaciones de superficie y de actividad en función de la tipología de explotación, asegurando que las iniciativas de venta directa mantengan su carácter agrario y no comercial.

La asociación ha subrayado que el número de payeses que en los últimos años han apostado por la venta directa ha aumentado "considerablemente", así como los productores asociados a Afovendi. Esto, a su criterio, evidencia un cambio estructural en el modelo de comercialización agraria en Baleares.

Con todo, han remarcado que muchas explotaciones están reformulando su modelo de negocio y apostando por la proximidad. "Empresas que antes exportaban o trabajaban con canales tradicionales se dan cuenta que la venta directa y las degustaciones en la finca son vías más rentables y sostenibles", han concluido.