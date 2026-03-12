Profesionales valoradores de dependencia y discapacidad de Baleares reciben un curso sobre sordoceguera

Curso a valoradores de dependencia y discapacidad - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 profesionales valoradores de la Dirección General de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad han recibido esta semana un curso impartido por la ONCE para poder valorar a personas con sordoceguera.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el curso tiene el objetivo de dar a conocer la realidad de las personas con sordoceguera, reflexionar sobre el proceso que conlleva la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia de estas personas y propiciar el trabajo en red entre la Conselleria y la ONCE.

El curso, al que han asistido un total de 14 valoradores de los grados de dependencia y siete de discapacidad, ha sido impartido por personal de la ONCE de los perfiles de técnico en rehabilitación, profesionales especialistas en sordoceguera y trabajadores sociales.

Entre las materias que han recibido, se encuentran las tipologías y las limitaciones funcionales de las personas con sordoceguera, la figura del mediador, las variables sociales y familiares y las que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el grado de dependencia aplicando el baremo -comer y beber, cuidados corporales, vestirse, mantenimiento de la salud, desplazamientos, tareas domésticas, tomar decisiones-.

Este curso es una de las acciones de sensibilización que tiene lugar en el marco de la Oficina de accesibilidad universal del Govern, el órgano que se encarga de promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la ciudadanía en materia de accesibilidad universal.

La Oficina garantiza el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en todas las Islas y funciona de manera transversal y en colaboración de entidades como la ONCE, con quienes la Conselleria tiene concertado el servicio de acompañamiento para personas con sordoceguera.