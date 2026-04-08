El programa Patios Abiertos ofrece este abril actividades gratuitas en ocho colegios de Palma

Archivo - Un niño juega en las instalaciones de un colegio - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Patios Abiertos del Ayuntamiento de Palma ofrece durante este mes de abril diversas actividades educativas y lúdicas relacionadas con las tradiciones y la primavera en ocho colegios de la ciudad.

Las actividades, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, van dirigidas a niños de entre tres y 12 años y a sus familias y se llevan a cabo en el CEIP Es Pont, Jafudà Cresques, Joan Capó, El Terreno, Gabriel Vallseca, Miquel Porcel, Cas Capiscol y Can Pastilla.

La iniciativa comenzó en octubre de 2024 y consiste en abrir los patios escolares fuera del horario lectivo. En su primer año de funcionamiento, ha alcanzado cerca de 13.350 asistencias, de las que 2.911 fueron niños acompañados por sus familias, mientras que 8.437 correspondieron a menores solos.

Durante este mes, en el CEIP Es Pont y el CEIP El Terreno se llevarán a cabo actividades relacionadas con la Pascua hasta el 12 de abril; del 13 al 18 se ofrecerá un circuito de juegos tradicionales de primavera; del 20 al 25, talleres de papiroflexia para crear flores, en el marco de Sant Jordi; y del 27 al 30, una gincana primaveral.

En el CEIP Jafudà Cresques y el CEIP Gabriel Vallseca habrá juegos de patio tradicionales hasta el 12 de abril; del 13 al 19 se realizarán juegos de mesa; del 20 al 26 actividades temáticas de Sant Jordi; y del 27 al 30 se celebrará 'El jardín de las culturas', un espacio para conocer festividades relacionadas con flores de otros países.

En el CEIP Can Pastilla y CEIP Joan Capó, hasta el 12 de abril se organizarán juegos sobre flores y frutas de primavera; del 13 al 19 se jugará al 'Frío o caliente'; y entre el 20 y el 26 se hará un juego de coordinación y reflejos.

Igualmente, celebrarán una merienda saludable acompañada de un taller de elaboración de brochetas con frutas de temporada. En el CEIP Can Pastilla será el 28 de abril y en el CEIP Joan Capoó, el día 30.

Por último, en el CEIP Cas Capiscol y el CEIP Miquel Porcel, hasta el 12 de abril se realizarán talleres artísticos y de cocina realacionados con la festividad de Pascua. Entre el 13 y el 19 se desarrollarán actividades sobre la fauna y flora de Baleares en primavera, y del 20 al 26 se ofrecerán talleres de cuentos, dibujos y libros en torno a Sant Jordi.

Finalmente, del 27 al 30 de abril se celebrarán también las diferentes meriendas saludables con frutas de temporada.