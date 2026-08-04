Programación del 'Cinema a la Fresca' en Palma: consulta las películas y horarios

Arranca la nueva edición de 'Cinema a la Fresca' en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La nueva edición de 'Cinema a la Fresca' ha arrancado este lunes con una gran asistencia de público a la proyección llevada a cabo en el parque de ses Estacions, la primera de un total de 22 que se proyectarán a lo largo de este mes de agosto.
Esta propuesta de exhibición cinematográfica al aire libre se desarrollará hasta el día 2 de septiembre en el parque de ses Estacions y también en la plaza Francesc Garcia Orell, que acogerá la última semana de proyecciones.
La programación de 2026 consta de 15 películas de larga duración y siete cortometrajes, en todos los casos con acceso gratuito para los asistentes. Las exhibiciones tienen lugar siempre a las 21.00 horas, los lunes, martes y miércoles.
PROGRAMACIÓN EN SES ESTACIONS
- 'Casa en flames' (Dani de la Orden, 2024). Martes 4 de agosto. Versión original en catalán. Previamente se proyectará el cortometraje 'Les imatges arribaran a temps' (Jaume Carrió).
- 'Sirat' (Oliver Laxe, 2025). Miércoles 5 de agosto. Versión original en castellano. Previamente se proyectará 'Depredador' (Javier Fesser).
- 'Batman Ninja versus Yakuza League' (Junpei Mizusaki y Shinji Takagi, 2025). Lunes 10 de agosto. Proyección en castellano.
- 'Wicked' (Jon M. Chu, 2024). Martes 11 de agosto. Proyección en castellano.
- 'Anora' (Sean Baker, 2024). Miércoles 12 de agosto. Versión original en inglés subtitulada en castellano.
- 'Com ensinistrar un drac' (Dean DeBlois, 2025). Lunes 17 de agosto. Proyección en catalán.
- 'El 47' (Marcel Barrena, 2024). Martes 18 de agosto. Versión original en catalán y castellano. Previamente se proyectará 'Vida injusta' (Amaro Seoane).
- 'Weapons' (Zach Cregger, 2025). Miércoles 19 de agosto. Proyección en castellano. Previamente se proyectará el cortometraje 'Horrorscope' (Pol Diggler).
- 'El gabinet del Doctor Caligari' (Robert Wiene, 1920). Lunes 24 de agosto. Cine mudo. En colaboración con Insel Radio.
- 'Flow: un mundo que salvar' (Gints Zibalodis, 2024). Martes 25 de agosto. Animación sin diálogo. Previamente se proyectará 'Coin Coin' (Anouk Archambault, Amélie Frit, Lucile Grunder, Solenn Lelaisant, Jeanne Marotte).
- 'Las chicas de la estación' (Juana Macías, 2024). Miércoles 26 de agosto. Versión original en castellano. Previamente se proyectará 'La innocència' (Miki Duran).
PLAZA FRANCESC GARCIA ORELL
- 'Es gegant des Vedrà' (Héctor Escandell, 2023). Lunes 31 de agosto. Versión original en catalán.
- 'Un like de Bob Trevino' (Tracie Laymon, 2024). Lunes 1 de septiembre. Versión original en inglés subtitulada en catalán. Previamente se proyectará 'Charlie' (Anthony Neitzke).
- 'El maquinista de la General' (Buster Keaton, Clyde Bruckman). Miércoles 2 de septiembre. Cine mudo.