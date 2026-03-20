Progreso en Verde alerta de "negligencias" en el proceso de adopción de los 50 perros rescatados en Son Reus

Archivo - Dos perros del Centro de Bienestar Animal de Son Reus. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista Progreso en Verde ha aseverado que se cometieron "negligencias" durante los procesos de adopción de los 50 perros rescatados en febrero de un finca de Palma.

Según un comunicado de los ecoanimalistas, el Ayuntamiento de Palma emitió una nota de prensa para adoptar a los perros del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus "sin tener en cuenta el estado de los animales o el perfil de los adoptantes".

"Tras la nota de prensa del Ayuntamiento, y cómo si se tratase de un 'Black Friday' en cualquier tienda de la ciudad, decenas de personas se agolparon en Son Reus para la adopción de alguno de los perros rescatados", han criticado.

Así, han reprochado que, el algunos casos, varias personas volvieron al centro con el perro para devolverlo con el pretexto de que "tenía miedo" o que estaba "enfermo".

Además, la formación ha señalado el trato que algunos voluntarios del refugio recibieron al ser "coaccionados para que no hablen ni discutan las órdenes del centro municipal" y que, de hacerlo, "se les vetaba el acceso".

Por último, el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha lamentado la "poca importancia que se le ha dado al caso" y han advertido que, a su juicio, esta situación "se va a repetir sin que se tomen medidas".

"Seguramente y siguiendo la línea de los últimos casos graves de maltrato animal en Mallorca, no va a ocurrir nada de nada y otros animales ocuparán las jaulas de los perros rescatados. Mallorca se ha convertido en el paraíso del maltrato animal", ha concluido.