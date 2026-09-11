Progreso en Verde presenta una denuncia ante Fiscalía sobre los enfrentamientos de conductores de galeras

Archivo - Calesa de caballos en Palma. - PROGRESO EN VERDE - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Progreso en Verde ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares con la que traslada los hechos protagonizados en las últimas semanas por algunos conductores de galeras de caballos de Palma y pedir que se investigue si estas conductas son constitutivas de alguna infracción penal.

Según ha informado en un comunicado, la denuncia incorpora material audiovisual de diferentes episodios, entre ellos los registrados los días 13 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 2026, en los que hubo "situaciones de fuerte confrontación" con personas que se encontraban en el entorno de las calesas.

En concreto, en las del pasado 13 de indican que se ve a dos conductores de galeras protagonizando un violento enfrentamiento con una ciudadana. Las imágenes del día 28 de agosto aparece uno de estos conductores presuntamente agrediendo verbalmente a una ciudadana a la que también se lanza agua a la cara.

En las grabaciones de los días 13 y 28 de agosto aparece otro conductor al que también quieren que se investigue por su actitud violenta; mientras que en las del 4 de septiembre aparece otro insultando a varias personas ante la presencia de la Policía Nacional.

Puesto que apuntan que se ve la intervención de agentes de la Policía Nacional consideran necesario determinar por qué fue necesaria su actuación.

La entidad indica también que ha habido otros episodios de enfrentamiento con personas que graban la situación en las que se producen "expresiones de carácter intimidatorio y actuaciones físicas" contra ellas.

Progreso en Verde defiende que una actividad profesional, una licencia administrativa o el ejercicio de cualquier actividad económica no puede convertirse en "una patente de corso para intimidar, coaccionar o agredir a quienes expresan una opinión o documentan lo que sucede en la vía pública".

Según su opinión, todos estos hechos deben ser investigados y remarcan la necesidad de no normalizar estas amenazas, enfrentamientos físicos o episodios de intimidación.

El partido animalista también reclama que se compruebe si existe algún antecedente administrativo o policial relacionado con estos episodios, así como cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante para determinar si se trata de hechos aislados o de una conducta reiterada.

Piden responsabilidad administrativa y al Ayuntamiento de Palma que valore si las conductas denunciadas pueden tener consecuencias respecto de la licencia, autorización o actividad desarrollada por los conductores.

En este sentido, han censurado el "silencio institucional" de Cort y le exigen que explique qué actuaciones ha llevado a cabo tras estos episodios y determine si los hechos pueden tener consecuencias sobre la licencia o autorización de la actividad.

"¿Qué tiene que suceder para que el Ayuntamiento de Palma considere que ha llegado el momento de actuar? La ciudadanía merece una respuesta", han declarado.