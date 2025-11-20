Prohens aboga por "decrecer" en oferta turística ilegal y "crecer" en las medidas para combatirla

La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el acto de clausura del II Foro Playa de Palma-Palma Beach. - CAIB

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha abogado por "decrecer" en oferta turística ilegal y "crecer" en las medidas para hacerle frente.

Así se ha expresado este jueves durante su intervención en el acto de clausura del II Foro Playa de Palma-Palma Beach, que ha tenido lugar en el Aubamar Convention Center.

Prohens ha asegurado que la "supervivencia" del modelo económico de Baleares "pasa sí o sí por la sostenibilidad y el turismo regenerativo", algo que necesitaba de medidas con impacto a corto plazo e impacto directo que se materializaron en el decreto de turismo responsable.

"No solo quita el estigma injusto que se había señalado en la Playa de Palma o en zonas similares, sino que cambiamos ese estigma por una mayor contundencia en las medidas contra la oferta ilegal y contra todos aquellos que se aprovechan y hacen tanto daño a nuestra imagen, nuestra reputación, nuestro modelo y a nuestros residentes", ha dicho.

"Siempre lo digo alto y claro, donde tenemos que decrecer es en oferta ilegal y donde tenemos que crecer es en las medidas para perseguir la oferta ilegal", ha añadido.

La presidenta autonómica también ha puesto en valor un Pacto por la Sostenibilidad que "pese a los intentos de despreciarlo está más vivo que nunca".

"Esos intentos han venido siempre de quienes no han creído en el diálogo más que como un escenario de cartón piedra o de quienes siempre se piensan ser los protagonistas de todos los debates y consensos", ha criticado.

"DESMONTAR MITOS" SOBRE LOS EMPRESARIOS

Prohens, por otra parte, ha aplaudido que este tipo de jornadas para reflexionar sobre el futuro del destino turístico, la sostenibilidad o la innovación partan directamente de la iniciativa privada.

A su parecer, eso "ya es un valor en sí mismo" y ayuda a "desmontar mitos" sobre la imagen que se traslada de los empresarios como personas "de puro y chistera", "despreocupados por la sostenibilidad y el territorio" o "egoistas que solo miran por sus propios beneficios particulares a corto plazo

"Y creo que nada más lejos de la realidad, al menos con la que yo me he encontrado y me encuentro cada día desde que soy presidenta del Govern. Tenemos unos empresarios y un sector privado ejemplares y que son líderes", ha afirmado.

Tanto es así, ha proseguido, que en muchas ocasiones, como ha sucedido en la Playa de Palma, "la iniciativa privada ha ido por delante de la pública".

"Habéis apostado e ido más rápido que las administraciones, por eso ahora nos toca a nosotros hacer los deberes y ponernos en el nivel y en el rumbo marcado por la iniciativa privada", ha dicho.

La líder regional también ha reprochado que la administración, durante años, ha "criminalizado" a los empresarios mediante una política centrada en "la prohibición y el intervencionismo".

UNOS 200 PROFESIONALES

Las jornadas celebradas este jueves, según ha informado Palma Beach en un comunicado, han congregado a cerca de 200 profesionales del sector turístico y empresarial de Mallorca y han puesto el foco en la mejora de la Playa de Palma como polo de atracción de turismo de calidad y desestacionalización.

El consejero delegado de Palma Beach, Mika Ferrer, ha subrayado que la transformación de esta zona turística "solo será posible desde una colaboración real entre administraciones y sector privado" y ha defendido la necesidad de reforzar la planificación urbanística, la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de la oferta.

El regidor de Turismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presentado los avances en el proyecto de reforma integral de la Playa de Palma y también del proyecto del Passeig de Platja de Palma, que ha definido como "una actuación estratégica para modernizar el frente litoral, reforzar la convivencia y mejorar la experiencia del visitante mediante un rediseño que conectará la playa con la oferta cultural, turística y deportiva de la zona".

Tras la presentación, el foro ha desarrollado seis mesas redondas, en una de las cuales han participado la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca, Clara del Moral; el director general de Turismo del Govern, Miquel Ángel Rosselló; y el gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar.

En ella se ha puesto de manifiesto la importancia de una hoja de ruta conjunta para el destino, la necesidad de coordinar políticas turísticas, urbanísticas y de ordenación del espacio público, y la urgencia de una gobernanza más eficiente que permita agilizar decisiones en un entorno tan dinámico como el turístico.

Otra mesa, esta sobre la calidad de la oferta turística, ha estado integrada por el abogado de CAEB Restauración, Miquel Planas; la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló; la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo; y el presidente de la AHPP, Pedro Marín.

El resto han versado sobre seguridad y convivencia, el posicionamiento MICE, el turismo deportivo y la sostenibilidad.