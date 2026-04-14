Prohens acusa a MÉS de usar la crisis de la vivienda para tratar de implementar medidas "pseudocomunistas"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta el Govern, Marga Prohens, ha acusado a MÉS per Mallorca de usar la crisis del acceso a la vivienda para tratar de implementar medidas "pseudocomunistas".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de ser preguntada por el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, acerca de las medidas a corto plazo para garantizar el acceso a la vivienda a quienes no pueden pagar un alquiler.

Apesteguia ha iniciado su intervención admitiendo que parten de una "base ideológica diferente", ya que mientras el Govern apuesta por el aumento de la oferta MÉS considera que es "una falacia".

Prohens, por su parte, ha sostenido que el hecho de que el ecosoberanista hable de "premisas ideológicas" demuestra que "el problema de la vivienda les da igual".

"Para usted la vivienda es solo la excusa para hacer ideología, intervenir el mercado y aplicar medidas pseudocomunistas", ha subrayado la presidenta autonómica.