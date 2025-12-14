Prohens acusa al PSOE ser un partido "enfangado en la corrupción" y "el que más ha desprotegido a las mujeres"

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, en la cena de Navidad del partido en las Islas - PP BALEARES

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha acusado al PSOE ser un partido "enfangado en la corrupción" y "el que más ha desprotegido a las mujeres" de este país, durante la cena de Navidad de los 'populares' de las Islas, que se ha celebrado este sábado noche, y que ha reunido a más de 1.300 personas.

En nota de prensa, el PP Baleares ha informado que Prohens ha alertado que "el PSOE es el partido que más ha desprotegido a las mujeres" y que el 'caso Koldo' evidencia "un PSOE enfangado en la corrupción", con tramas que "afectan a dirigentes socialistas" y que "ponen en riesgo la confianza en las instituciones", ha advertido.

"En las urnas tendremos que decir claramente que no queremos corruptos ni que el dinero público sea patrimonio del PSOE", ha afirmado la presidenta de los 'populares' de las Islas y del Govern.

Por otro lado, Prohens ha reivindicado la raíz de la Navidad, la que "se aprendió de los abuelos", como una expresión de la identidad de un pueblo "con cultura propia, abierto y acogedor, pero firme en la defensa de sus tradiciones, lenguas y manera de ser". "Esta es vuestra casa si respetáis quiénes somos", ha dicho.

Así, Prohens ha destacado la fuerza de un PP "unido, cohesionado e ilusionado". "Somos fuertes porque estamos juntos", ha asegurado la líder 'popular', recordando que hace dos años la ciudadanía confió en el PP para gobernar. "Hemos trabajado mucho, pero aún queda, y lo haremos con calma, gestión y moderación", ha subrayado.

Finalmente, ha defendido que "el PP es el partido de la gente de aquí, de los jóvenes, los abuelos y las mujeres". "Somos el partido que no utiliza a los jóvenes, que respeta su libertad, que está orgulloso del legado de los abuelos y que defiende la igualdad real de las mujeres, sin hipocresía ni falsas lecciones", ha concluido.