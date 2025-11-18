Prohens amenaza con elecciones anticipadas al PSIB tras el choque con Vox: "Lo que temblarían si las convoco"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament.
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 18 noviembre 2025 11:27

   PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dejado caer la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas en Baleares tras el choque vivido este martes con Vox en el Parlament y ha retado al PSIB al amenazarles con la afirmación "lo que temblarían si las convoco".

   La líder del Ejecutivo ha insinuado este adelanto electoral durante su respuesta a la pregunta parlamentaria del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando este último ha hecho referencias al rifirrafe que se acababa de vivir minutos antes entre Prohens y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acerca de las últimas tiranteces que se han producido en la relación entre PP y Vox.

   El representante del PSIB ha pedido la comparecencia de la presidenta en el Parlament debido a que Cañadas había señalado que acudirían con "grabadoras" a las negociaciones con los 'populares' para pactar las próximas medidas.

   Prohens ha empezado su discurso con la sugerencia de que el PSIB "temblaría" si se conocieran sus conversaciones con Vox y acto seguido ha vacilado con el posible llamamiento a las urnas. Esto ha despertado los ánimos en la bancada de la oposición donde se han empezado a escuchar gritos de "¡Elecciones!", acompañados de golpes en los escaños.

