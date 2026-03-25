Prohens asegura que tardará menos en aprobar medidas por la guerra que Armengol en 2022 y que será antes de Semana Santa

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que su Ejecutivo aprobará un paquete de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio antes de Semana Santa, de modo que se habrá actuado con más rapidez que el anterior Govern con la invasión rusa en Ucrania.

Así lo ha subrayado Prohens este miércoles en la presentación del metro a Son Espases a preguntas de los medios, en las que ha apuntado que los agentes sociales y económicos con los que se reunió el Govern la semana pasada coincidieron en que había que esperar al paquete de medidas del Gobierno para impulsar propuestas en Baleares.

En este sentido, la líder del Ejecutivo ha valorado positivamente la rebaja del IVA de los carburantes, pero ha considerado que los decretos del Gobierno estatal son "insuficientes" y que "menosprecian una vez más" la insularidad.