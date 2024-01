Prohens asegura que "en tema de lengua no hay motivo para la alarma ni para ponerse camisetas"

PALMA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que "en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta", después de que este jueves el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, haya sido recibido en un centro de Inca con camisetas verdes en contra del plan lingüístico.

Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico a las preguntas formuladas por los medios de comunicación al respecto, describiéndose como "una gran defensora de la libertad individual, incluso de ponerse una camiseta cuando no hay nada detrás".

"No hay ni habrá segregación por lengua; no se rompen los consensos de los últimos años porque no se modifica ni la ley de educación, ni la de normalización lingüística, ni el decreto de mínimos", ha reiterado la presidenta.

En esta línea, ha considerado que quien se pone la camiseta lo que pide es que no haya segregación "y no la habrá"; que no se rompan los consensos "y no se romperán", y que se respete la autonomía de los centros y la libertad de los equipos directivos, "y el plan piloto es voluntario".

Por tanto, "en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta", ha insistido Prohens.