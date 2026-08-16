Prohens asiste a las fiestas de Sant Roc de Alaró y Porreres

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en las fiestas de Sant Roc de Porreres - CAIB

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este domingo al baile de los 'cossiers' de Alaró, en el marco de las fiestas de Sant Roc del municipio, y también a las fiestas de Sant Roc de Porreres.

A las 09.40 horas, Prohens ha sido recibida por el alcalde del municipio, Llorenç Perelló; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la corporación municipal.

Así, ha asistido al baile de los 'cossiers' que, según ha subrayado después en un mensaje en redes sociales, "han vuelto a convertir las calles en una gran fiesta de participación, creatividad y orgullo de pueblo".

"Los 'cossiers' son mucho más que una danza. Son memoria, música, vestuario, ritual y una tradición que pasa de generación en generación", ha destacado, a la vez que ha puesto en valor el nuevo reglamento del Ayuntamiento para proteger este legado.

Igualmente, este mediodía ha asistido a las fiestas de Sant Roc de Porreres, junto a la alcaldesa, Maria Agnès Sampol; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y miembros de la corporación municipal.

Las autoridades han seguido el pasacalle con la Filharmònica Porrerenca hasta la plaza de la Vila, donde se ha celebrado lugar la 'ballada de gegants'.

Prohens ha destacado la efeméride de los 170 años de la Filharmònica Porrerenca. "170 años poniendo música a la historia de Porreres, generación tras generación", ha añadido.