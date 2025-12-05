La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste a la inauguración del evento solidario a beneficio de Aspanob en El Corte Inglés - CAIB

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este viernes a la inauguración del evento solidario a beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob) en El Corte Inglés de Palma.

En un mensaje en la red social X tras el evento, Prohens ha subrayado que se trata de una iniciativa "preciosa" para recaudar fondos para "una de las causas más crueles que ningún niño tendría que conocer", como es el cáncer infantil.

Igualmente, ha destacado que el Govern continúa comprometido y trabajando con la mejor plantilla de profesionales oncológicos "para que ningún niño ni familia se sienta sola".

La Casita de Papá Noel ha arrancado este viernes en la planta cuarta de El Corte Inglés de Avenidas, según han señalado desde El Cort Inglés.

En los más de 15 años de esta actividad, la entidad ha logrado recaudar más de 140.000 euros para sus proyectos de asistencia a familias con niños con cáncer en las Islas.

La Casita de Papá Noel estará en el centro de Avenidas los días 6, 13, 20, 21 y de 23 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Y los días 5, 11, 12, 18, 19 y 22 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas.

En Jaime III, Papá Noel recibirá a los más pequeños en la planta tercera los días 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre, en horario de mañana y tarde. Y los días 19, 22 y 23, por la tarde, además del día 24 por la mañana.