Prohens asistirá al acto de clausura de la CRUE en la EHIB e inaugurará una 'escoleta' en Palma

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudirá al acto de clausura de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB).
También está prevista la asistencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, y la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón.
Más tarde, Prohens inaugurará la 'escoleta' 0-3 años del Colegio Sant Francesc d'Assís de Palma, ubicada en el barrio de Pere Garau de Palma.
Al llegar al acto, Prohens será recibida por la representante de la Congregación de las Franciscanas Hijas de la Misericordia, sor Antònia Barrilero, el gerente de los colegios Sant Francesc d'Assís, Guillem Crespí, y el director del Colegio Sant Francesc d'Assís de Palma, Joan Garí, entre otros.