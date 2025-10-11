Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá a la celebración del Día de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.

Según ha avanzado el Ejecutivo balear, la presidenta Prohens asistirá este domingo, a las 11.00 horas, en la plaza de Cánovas del Castillo, a la celebración del Día de la Fiesta Nacional de España, que será presidida por Sus Majestades los Reyes de España, en Madrid.

La presidenta Prohens estará presente en el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y en el desfile militar.

Al finalizar, se trasladará, junto con el resto de las autoridades, al Palacio Real de Madrid, donde tendrá lugar la recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes.