Prohens asistirá este sábado al acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución en la Almudaina

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este sábado en el acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución Española, que tendrá lugar en el Palacio de la Almudaina de Palma.

Al acto también asistirán el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades.

Tras la lectura de varios artículos de la Carta Magna, la presidenta pronunciará unas palabras.