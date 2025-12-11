Prohens asistirá este viernes en la sesión ordinaria del patronato de la Fundación Es Baluard

La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 11 diciembre 2025 18:22
PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la sesión ordinaria del patronato de la Fundación Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

La reunión, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 12.30 horas en la sede del museo.

Por parte del Govern asistirán también los consellers de Presidencia, Coordinación de la Acción Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, así como el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

Antes del inicio de la sesión se realizará una fotografía de grupo en la planta cero del museo. A continuación, los asistentes se trasladarán al auditorio para empezar la reunión.

