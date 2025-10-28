Prohens y Bauzà viajarán a Londres la semana que viene para participar en la Wolrd Travel Market

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, viajarán a Londres la semana que viene para participar en la feria World Travel Market.
En concreto, Prohens se desplazará a Londres el próximo martes, 4 de noviembre, mientras que el conseller lo hará del lunes al miércoles de la misma semana.
Así, ni la presidenta ni el conseller estarán presentes en el próximo pleno, según ha trasladado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación local, Antonia Maria Estarellas, en un escrito remitido al Parlament.