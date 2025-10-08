Prohens, a Cañadas: "En 2018 yo no sabía ni quién era usted"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este miércoles su coherencia en materia de discurso frente a la inmigración recordando unas declaraciones suyas en 2018 y, dirigiéndose a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha afirmado que "en 2018 no sabía ni quién era".

En la réplica a los grupos políticos en la segunda jornada del Debate de Política General, la líder del Ejecutivo autonómico ha respondido así a Vox, que ha acusado el PP y al Govern de copiar el discurso de los de Santiago Abascal en materia migratoria.

Prohens ha recordado una entrevista de 2018 en la que decía que no se podían garantizar los derechos humanos "con llegadas masivas de inmigrantes".

Siguiendo con su réplica a Cañadas, Prohens ha revelado que de las 209 pruebas dentales que se han practicado, sólo 87 eran menores.