Prohens celebra "los lazos que nos unen" y los "valores compartidos" en el Día de la Hispanidad

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha celebrado los "lazos que nos unen" y los "valores compartidos" en el Día de la Hispanidad, que se conmemora este domingo 12 de octubre.

En un mensaje en 'X', la presidenta Prohens ha defendido que en el Día de la Hispanidad se celebran "los lazos que nos unen, no solo como pueblo, sino también como parte de una comunidad más amplia de valores compartidos: el respeto, la solidaridad y la convivencia".

"Hoy, mientras muchos ciudadanos de Baleares, especialmente en Ibiza y Formentera, hacen frente a las fuertes lluvias, volvemos a ver estos valores en la calle", ha destacado. "Vecinos que se ayudan, voluntarios que trabajan sin esperar nada a cambio y todo el dispositivo de emergencias --incluida la UME, Guardia Civil y Policía-- colaborando codo con codo y sin mirar el reloj para recuperar la normalidad", ha subrayado.

En este sentido, la dirigente autonómica ha considerado que "nuestra fuerza como sociedad, como Baleares y como país nace de esa voluntad de cooperar y de avanzar juntos, pase lo que pase".

Asimismo, Prohens ha felicitado a la Guardia Civil, que el 12 de octubre celebra a su patrona, la Virgen del Pilar. "Gracias por ser y por estar siempre, por vuestra entrega y vocación de servicio público, por proteger y servir con compromiso, cercanía y lealtad. Sois una parte esencial de nuestra seguridad", ha querido poner en valor la presidenta del Govern.