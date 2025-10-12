Desfile 12 de octubre | Directo: el Día de la Fiesta Nacional y las últimas noticias del desfile militar

Archivo - El Rey Felipe VI (c) y la princesa Leonor (i) durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2024, en Madrid (España - ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

España celebra este domingo 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país en la que se conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492.

Como cada año, los Reyes Felipe VI y doña Letizia presidirán en Madrid los actos centrales, que incluyen el tradicional desfile militar con la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a quienes dieron su vida por España, en un acto solemne que contará con la presencia de representantes de las principales instituciones del Estado.

Además del desfile, distintas ciudades acogerán actividades cívico-militares abiertas al público, como exhibiciones, izados de bandera y encuentros con unidades de las Fuerzas Armadas.

