Prohens celebra que el PSIB haya pasado "del terrible two al aprendizaje por imitación"

La presidenta afea a Vox que votara en contra de proteger a los payeses de nuevas placas solares

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado este miércoles que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, haya pasado "del terrible two al aprendizaje por imitación".

En su réplica a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del Debate de Política General, la líder del Ejecutivo ha hecho este símil con las etapas de la infancia y el, a su juicio, paso de los socialistas de las "rabietas constantes" y el no a todo a "imitar" las políticas del PP.

Se ha referido en este sentido a la propuesta socialista de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). "Usted en el despacho del conseller dijo que no", ha afirmado.

La líder del Ejecutivo autonómico también se ha dirigido a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, a quien ha reprochado que tumbara el decreto de proyectos estratégicos e impidiera proteger a los payeses de nuevas placas solares.