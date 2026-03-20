Prohens clausura el XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior celebrado en Punta Cana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausura el XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior - CAIB

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha clausurado el XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior, celebrado en Punta Cana con la participación de representantes de 20 casas baleares de todo el mundo.

La jornada ha sido inaugurada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y ha contado también con la presencia de la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francesca Ramis, según ha informado el Govern.

Durante su intervención de clausura, Prohens ha destacado que las casas baleares en el exterior representan "mejor que nadie lo que significa ser balear". "Manteniendo viva nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestras raíces en todo el mundo", ha apuntado, a la vez que ha agradecido su labor como embajadores de las Islas.

También ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo esta red internacional que, a su entender, "hace latir el corazón" de las Islas más allá del territorio balear, y ha animado a las comunidades a continuar trabajando conjuntamente para preservar este legado compartido.

DIÁLOGO ENTRE EL GOVERN Y LAS COMUNIDADES BALEARES

El pleno ha servido como espacio de participación y diálogo entre el Govern y las comunidades baleares en el exterior, con intervenciones de los representantes y la deliberación sobre cuestiones clave como la memoria de actuaciones, las propuestas de las casas y las líneas de futuro.

"Este encuentro es mucho más que una reunión institucional: es la demostración de que seguimos avanzando juntos, reforzando vínculos y acortando distancias", ha subrayado Esterellas, quien ha puesto en valor el "papel fundamental" de las casas como "garantes de la identidad balear fuera de las Islas".

Además, ha remarcado que el Govern mantiene un "compromiso firme" con estas comunidades para "dar respuesta a los principales retos, como el relevo generacional, la conexión entre entidades y el apoyo a sus actividades".

PLAN DE ACTUACIONES 2024-2027

Durante el pleno se han abordado las principales líneas del Plan de Actuaciones 2024-2027, orientado a fortalecer los lazos con las comunidades baleares en el exterior y garantizar su continuidad.

Entre las actuaciones destacadas, el Ejecutivo autonómico continuará impulsando las convocatorias de subvenciones para financiar actividades y el mantenimiento de las sedes, así como iniciativas para fomentar el aprendizaje del catalán mediante recursos en línea y proyectos para mejorar la visibilidad de las casas.

Asimismo, se trabaja en programas específicos para favorecer el relevo generacional, como la puesta en marcha de becas para que jóvenes descendientes de baleares puedan tener experiencias formativas y profesionales en el archipiélago.

El XXVI Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior ha concluido con el compromiso compartido de "seguir reforzando los vínculos entre el Govern y las comunidades baleares en todo el mundo, consolidando una red que mantiene viva la identidad, la cultura y el sentimiento de pertenencia a Baleares, independientemente de la distancia".