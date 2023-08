Prohens se compromete a mantener la "apuesta hacia una economía circular" en la próxima ley turística del Govern

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido a mantener la "apuesta hacia una economía circular" en la próxima ley turística que prepara el actual Ejecutivo autonómico.

Este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta ha recordado que, en su programa electoral, el PP "decía muy claro que se iba a hacer una nueva ley turística" y que esta iba a ser "consensuada".

"No vengo a hacer una política de que todo lo hecho anteriormente está mal. Por tanto, si hay cosas que funcionan y que, además, son bien recibidas por el sector, como la apuesta hacia una economía circular, deben continuar", ha proseguido.

"Ahora bien", ha puntualizado la presidenta del Govern, "la actual ley turística básicamente era una excusa para aplicar una moratoria en Baleares". Y una normativa así, ha aclarado, "no tendrá nunca el apoyo de este Govern".

Por este motivo, según ha avanzado Prohens, el Govern "trabaja desde la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en diferentes líneas, una de ellas la derogación de la actual moratoria de plazas, que supone inseguridad jurídica y, además, lanza un mensaje muy pernicioso hacia el pequeño inversor, el pequeño propietario y los jóvenes que quieren iniciar una actividad económica en la principal industria de Baleares, a quienes les dice que no hay espacio para ellos".

"Esto me parece totalmente injusto y va en contra de cualquier desarrollo económico", ha manifestado Prohens, quien, como ha dicho muchas veces, ha reiterado que a este Govern le encontrarán "siempre frente a un decrecimiento, que hasta los mismos que lo propugnan no saben cuales son sus consecuencias".

"Ahora bien", ha apuntado, "no se puede crecer sin límites". Por ello, la presidenta ha puesto en valor que "el Partido Popular fue el primero que puso límites a la ley de 2012 --en alusión a la Ley del Turismo de Baleares--". "Recuperaremos el espíritu de esta ley", ha destacado Prohens, quien ha incidido en que "tiene que haber límites, se ha de crecer en valor y no en volumen, pero esto no puede ser un titular, sino que se han de hacer cosas".

Así, según la máxima dirigente autonómica, "la ley del Turismo de Baleares de 2012 fue la primera y única ley que apostó realmente por esta transformación y modernización de la planta hotelera". "Yo quiero que esto no sea solo para el sector hotelero, sino que toda la cadena de valor turística se pueda beneficiar de estos planes de modernización y apuesta por la calidad", ha señalado al respecto.

Con todo, otra de las líneas en las que también trabaja el Govern es en la recuperación de las bolsas de plazas, que son los límites, ha apuntado Prohens. "Los límites son las bolsas de plazas que se eliminaron la pasada legislatura y que gestionarán, como no puede ser de otra manera, los consells insulares", ha sentenciado.