Prohens se compromete con la vehicularidad del castellano sin retroceder en la protección del catalán

Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado este martes su voluntad de, reconociendo la realidad bilingüe de Baleares, "blindar" por ley la vehicularidad de castellano y catalán en la Educación, aunque ha hecho un llamamiento a no confundir esta intención con "retroceder en la protección del catalán y sus modalidades".

En su discurso en el Parlament en la primera jornada del Debate de Política General, Prohens ha insistido en que la vehicularidad del castellano en la Educación se impulsará desde el respeto a las recientes sentencias judiciales, a la autonomía de centro, al decreto de mínimos, a la ley de normalización, al Estatut d'Autonomia y a la Constitución.

"Hay líneas que no sobrepasaremos nunca", ha reiterado, señalando que la lengua "no es patrimonio de ninguna ideología".

Prohens ha animado a defender la lengua y la cultura "sin buscar los enfrentamientos, en positivo, de manera amable, de forma acogedora e integradora".