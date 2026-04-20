Prohens cree que la regularización de inmigrantes responde a una cuestión "de oportunismo e improvisación"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado que el proceso de regularización extraordinaria "no responde a una cuestión de humanidad o dignidad, sino de oportunismo e improvisación".

En declaraciones a los medios de comunicación en Eivissa, Prohens ha explicado que muchas personas deberán pasar por un proceso "caótico e improvisado", para el que el Gobierno no ha ofrecido información clara a los ayuntamientos.

"Vemos caos, vemos improvisación y engaños. Vemos cómo se está haciendo que miles de personas en España vayan a los ayuntamientos a buscar un certificado de vulnerabilidad como si fuera algo automático", ha insistido, recordando que estos documentos necesitan un tiempo.

También ha criticado que el Gobierno no haya dotado con recursos extraordinarios esta labor, sobrecargando los servicios sociales municipales.

Prohens ha reiterado que el Ejecutivo central buscaba este "caos" y este "engaño" para los migrantes. Además, ha recordado que es un proceso sin las garantías básicas que debe exigir cualquier país a la hora de regularizar la situación de un inmigrante.

"El efecto llamada es evidente", ha insistido Prohens, quien ha considerado que si el resto de países no reconocen a las personas que puedan acogerse a este proceso, el resultado es que los migrantes permanecerán en España y no se desplazarán a otros países como Francia o Italia.

"No ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico de estas Islas; la saturación de los servicios públicos, me da igual que hablemos de sanidad o educación; ni ha tenido en cuenta la emergencia habitacional", ha afirmado también.

En este sentido, la presidenta ha recordado que en los últimos dos años el Govern ha expedido más de 40.000 nuevas tarjetas sanitarias.

Prohens ha lamentado que ya hay mafias que cobran 60 euros para guardar plaza en una de las colas que deben pasar los inmigrantes durante el proceso de regularización.