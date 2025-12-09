Prohens critica que el Gobierno central siga negándose a endurecer la política migratoria de la UE

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a criticar que el Gobierno central siga negándose a endurecer la política migratoria de la Unión Europea.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico se ha pronunciado de este modo poco después de conocerse la llegada de 95 migrantes a las costas de Baleares en cinco pateras.

"Gobiernos de todos los colores ya coinciden en la necesidad de un cambio en las actuales políticas que acabe con el negocio de las mafias y con los incentivos al efecto llamada", ha añadido.

Prohens ha reiterado que Govern seguirá exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez un "cambio drástico" en la política migratoria, que proteja las fronteras, que actúe en origen y "que deje de beneficiar a las mafias".