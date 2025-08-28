Prohens critica que no se amenace a los huidos de la justicia: "A esos se les indulta y amnistía"

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado este jueves que el Gobierno central amenace con enviar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a quienes quieren recurrir a las vías legales contra un "reparto injusto" de menores migrantes y no a quienes están huidos de la justicia por ir contra la Constitución.

"No, a esos se les indulta y amnistía", ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La presidenta ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay que enviarlas a proteger las fronteras y combatir las mafias, y dotarlas adecuadamente a ellas y a los servicios de Extranjería en Baleares.

"Seguiremos defendiendo que con una sobreocupación de nuestro servicio de protección de menores superior al 1.000%, sin capacidad de encontrar espacios ni profesionales disponibles, no se puede acoger en condiciones dignas", ha insistido.

Prohens ha concluido señalando que "con amenazas no se soluciona el drama humano de la inmigración irregular".