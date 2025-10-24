Prohens defiende que las medidas de contención turística ya dan los primeros resultados

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la clausura de la jornada 'Perspectivas del sector turístico balear para 2026' - CAIB

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido que las medidas de contención turística ya dan los "primeros resultados" puesto que "por primera vez en muchos años" los datos muestran una mayor desestacionalización.

Lo ha dicho en la clausura de la jornada 'Perspectivas del sector turístico balear para 2026', organizada por la entidad Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en el Hotel S. Regis de Mardavall.

"Este año hemos empezado a ver los primeros resultados de las medidas de contención y modernización turística", ha subrayado la presidenta del Govern, remarcando que la demanda turística se ha incrementado en primavera y otoño y, en verano, se ha "contenido".

Prohens ha insistido en que el Govern está impulsando un proceso de transformación económica "sin precedentes" para pasar de un modelo basado en el volumen a un modelo basado en el valor turístico.

"Queremos unas Islas que sigan siendo destino líder en el Mediterráneo y en el mundo, pero también un territorio de confianza para invertir, para emprender y para generar nuevas oportunidades, porque sólo así seguiremos generando empleo, bienestar y riqueza", ha apuntado.

En este sentido, para Prohens, la transformación digital y la innovación son "la palanca" para ganar competitividad y productividad. "Por eso hablamos de transformación económica, no de ruptura, sino de evolución", ha matizado, agregando que las Islas "pueden y deben convertirse en un laboratorio de innovación turística".

Durante la clausura,ha criticado las políticas en materia turística del anterior Govern cuando "hablar de sostenibilidad era hablar de prohibiciones", mientras que "hoy es sinónimo de liderazgo".

Entre otras cuestiones prioritarias para el Ejecutivo, ha hecho referencia a la lucha contra el intrusismo, a la renovación de los destinos maduros y al refuerzo d la formación y cualificación profesional.

"Se trata, en definitiva, de proteger aquello que nos hace únicos, nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra calidad de vida, porque ese es también nuestro mejor activo turístico y nada de esto sería posible sin la implicación y el compromiso del sector privado", ha destacado.