Prohens defiende que el objetivo del Govern es "garantizar servicios por encima de la ideología"

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este martes, en el pleno del Parlament, que el objetivo del ejecutivo autonómico que preside es "garantizar servicios por encima de la ideología".

Prohens ha respondido así a una pregunta formulada por el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien le ha preguntado si para ella concertar servicios públicos es un medio o una finalidad.

"El objetivo de este Govern es garantizar la oferta de servicios públicos con los mayores criterios de eficiencia, calidad y equidad, independientemente de que el servicio lo ofrezca la administración o a través de conciertos con empresas, entidades privadas o el tercer sector", ha asegurado la dirigente autonómica, haciendo hincapié en que el objetivo es "la gestión por encima de la ideología".

Una respuesta que no ha convencido del todo al portavoz ecosoberanista, quien ha criticado la renuncia del Govern a cinco millones de euros para 2.000 nuevas plazas de FP y que la Conselleria de Educación otorgue a Educación 36 psicólogos a los institutos privados y 39 a lo públicos, "cuando éstos últimos tienen el doble de alumnos". Lo que, para Apesteguia, vendría a demostrar que ésta "no es una cuestión circunstancial, sino ideológica" de este Govern. Por ello, ha pedido al ejecutivo que "gestione y lo haga mejor" porque, según ha incidido, "el comodín del anterior Govern le ha caducado".

Prohens ha recriminado a Apesteguia "no ser serio" y le ha espetado que "no puede cuestionar que este Govern cree en los servicios públicos, cuando se han destinado 150 millones más al presupuesto de sanidad o 150 millones más al de educación, se ha recuperado la carrera profesional, que ustedes recortaron a los profesionales sanitarios, y se han definido cuáles son las plazas de difícil cobertura para los profesionales docentes, por eso no puede cuestionar que este Govern cree en los servicios públicos".

"Ustedes, que anteponen la ideología a la gestión, prefieren no ofrecer el servicio a concertarlo pero esto no va a pasar con este Govern", ha concluido la presidenta Marga Prohens.