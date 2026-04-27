Prohens destaca a las jugadoras del Azulmarino como "referentes" de las nuevas generaciones del baloncesto

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la recepción a las jugadoras del Azulmarino Mallorca Palma tras ganar la Liga Challenge. - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apuntado que las jugadoras del Azulmarino Mallorca Palma ya son un "referente" para los niños y jóvenes que juegan al baloncesto en Baleares

La líder del Ejecutivo ha dedicado estas palabras durante su recepción en el Consolat de Mar a las jugadoras de baloncesto, en la que les ha felicitado después de haber ganado la Liga Challenge y conseguir su ascenso a la categoría de la Liga Femenina Endesa.

Así, ha reivindicado el "talento deportivo" de las islas al afirmar que "no hay otra comunidad autónoma" que concentre tanto éxito individual y colectivo en el deporte como Baleares.

Por esto, ha destacado que Baleares vuelva a la "élite" del baloncesto nacional con una "temporada de récord" que ha hecho "historia".

Prohens ha puesto en valor el "trabajo", la "constancia", la "humildad" y la "sana ambición" que les ha llevado a "crecer partido a partido", por lo que ha recalcado que el ascenso "no es fruto de la casualidad", sino de "meses de esfuerzo y sacrificio para superar los momentos difíciles".

Además, ha hecho una mención especial a la jugadora Alba Torrens, ya que después de una "trayectoria brillante" ha dedido "volver a casa" para "sumar, liderar y hacer crecer el proyecto con su talento". Por último, la presidenta ha aprovechado para felicitar al cuerpo técnico y directivo por este éxito.