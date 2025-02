Prohens dice estar satisfecha con las políticas de vivienda de su Govern aunque desearía que fueran más rápidas

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho mostrarse satisfecha con las políticas en materia de vivienda llevadas a cabo por su Govern en el cerca de año y medio que va de legislatura, aunque ha admitido que desearía que éstas se ejecutaran con mayor rapidez.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado del grupo mixto Josep Castells (Més per Menorca) le haya preguntado por su grado de satisfacción respecto a las políticas de vivienda.

"Evidentemente me gustaría ser más rápidos, que la burocracia y las licencias fueran más rápidas", ha señalado la presidenta del Ejecutivo autonómico. "Pero el problema de la vivienda no se soluciona de un día para el otro ni en un año y medio, más me gustaría a mí", ha añadido.

No obstante, ha sentenciado, con las políticas que han llevado a cabo hasta el momento el Govern ha "puesto las bases para el cambio de rumbo en materia de vivienda".