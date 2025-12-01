Prohens y Erlich se reúnen en el Consolat durante la visita de la embajadora en funciones de Israel a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, tras el intercambio de libros, que ha tenido lugar durante la audiencia en el Consolat de Mar. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este lunes en audiencia, en el Consolat de Mar, a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, durante la visita de ésta a Baleares.

La embajadora en funciones de Israel ha llegado puntual, a las 10.30 horas, al Consolat de Mar, donde ha sido recibida por la presidenta Prohens, y la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis.

Tras saludarse, Prohens y Erlich se han intercambiado unos libros. La presidenta ha entregado a la embajadora en funciones el libro 'Las Islas Baleares. Paisaje, historia y tradiciones', traducción de Antoni Despuig, del año 2006, con texto de Carlos Garrido y fotografías de Donald G. Murray. Mientras, la embajadora en funciones ha ofrecido a la presidenta 'Israel. Guía útil del país más incomprendido del mundo', de Noa Tishby.

Finalmente, tras fotografías del encuentro, la presidenta Prohens, la embajadora en funciones Dana Erlich y la directora general Francesca Ramis han continuado con la audiencia.

ERLICH SE REÚNE POSTERIORMENTE CON LE SENNE EN EL PARLAMENT

Por otro lado, también en el marco de la visita a Baleares, la embajadora en funciones de Israel en España se reunirá este mismo lunes con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Erlich será recibida en el Parlament por Le Senne, a las 11.45 horas, en la Sala Montenegro de la Cámara Autonómica.