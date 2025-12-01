Prohens y Erlich se reúnen en el Consolat durante la visita de la embajadora en funciones de Israel a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, tras el intercambio de libros, que ha tenido lugar durante la audiencia en el Consolat de Mar.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, tras el intercambio de libros, que ha tenido lugar durante la audiencia en el Consolat de Mar. - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 11:40

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este lunes en audiencia, en el Consolat de Mar, a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, durante la visita de ésta a Baleares.

La embajadora en funciones de Israel ha llegado puntual, a las 10.30 horas, al Consolat de Mar, donde ha sido recibida por la presidenta Prohens, y la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis.

Tras saludarse, Prohens y Erlich se han intercambiado unos libros. La presidenta ha entregado a la embajadora en funciones el libro 'Las Islas Baleares. Paisaje, historia y tradiciones', traducción de Antoni Despuig, del año 2006, con texto de Carlos Garrido y fotografías de Donald G. Murray. Mientras, la embajadora en funciones ha ofrecido a la presidenta 'Israel. Guía útil del país más incomprendido del mundo', de Noa Tishby.

Finalmente, tras fotografías del encuentro, la presidenta Prohens, la embajadora en funciones Dana Erlich y la directora general Francesca Ramis han continuado con la audiencia.

ERLICH SE REÚNE POSTERIORMENTE CON LE SENNE EN EL PARLAMENT

Por otro lado, también en el marco de la visita a Baleares, la embajadora en funciones de Israel en España se reunirá este mismo lunes con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Erlich será recibida en el Parlament por Le Senne, a las 11.45 horas, en la Sala Montenegro de la Cámara Autonómica.

