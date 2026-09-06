Prohens felicita a Elisabeth Reynés por su segundo puesto en Miss Mundo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su enhorabuena a la mallorquina Elisabeth Reynés tras su segunda posición en Miss Mundo 2026.

"Has conseguido un hito inédito, quedando segunda en Miss Mundo 2026 y convirtiéndote en la primera española que consigue esta posición en los 75 años del certamen, dejando el nombre de España y de Baleares bien alto", ha subrayado Prohens en un mensaje en redes sociales.

La líder del Ejecutivo ha destacado que "sin duda" a Elisabeth Reynés le queda "un gran y largo camino por recorrer".

La representante española, de 22 años y natural de Baleares, se ha convertido en la primera dama de honor del certamen tras una gala celebrada en Nha Trang, Vietnam, en la que la dominicana Joheirry Mola se alzó finalmente con la corona.