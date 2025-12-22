Prohens felicita a Guardiola y califica la victoria del PP como una "derrota inapelable del sanchismo"

Archivo - Presidentes del PP en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a María Guardiola y ha calificado la victoria del PP en Extremadura como una "derrota inapelable del sanchismo".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, Prohens ha felicitado a su compañera de partido "por haber ampliado la confianza a su proyecto de cambio, por haber sacado más votos que toda la izquierda y por haber convertido al PP en el partido mayoritario de Extremadura".

