Prohens felicita a los restaurantes de Baleares reconocidos con estrella Michelin

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a los diez restaurantes de Baleares que han revalidado sus estrellas Michelin y al establecimiento del Puerto de Pollença que ha obtenido la Estrella Verde.

"Somos una tierra que el mundo mira por nuestra excelencia y por nuestro liderazgo, y estos galardones son la mejor carta de presentación que impulsa nuestro modelo turístico, cultural y de calidad", ha indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La líder del Govern ha subrayado el orgullo de poder celebrar un año más que la cocina del archipiélago sigue siendo protagonista en esta ruta gastronómica.