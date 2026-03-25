Prohens garantiza al sector del transporte que las medidas contra los efectos de la guerra atenderán sus peticiones

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha garantizado al sector del transporte de Baleares que las medidas que aprueben para hacer frente a las afectaciones económicas derivas de la guerra en Oriente Medio atenderán sus peticiones.

Así se ha expresado este miércoles durante su intervención en la asamblea anual de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) que se ha celebrado en Algaida.

El paquete de medidas, ha asegurado, estará aprobado antes de Semana Santa y solo después de que el Govern se haya reunido con los sectores afectados, las diferentes administraciones y los grupos parlamentarios.

"Reflejará vuestras peticiones", ha garantizado Prohens, quien ha detallado que se centrarán en incluir sobre todo aquellas que no constan en el real decreto del Gobierno. Entre otras cuestiones de las que adolecen estas medidas "insuficientes", ha subrayado, está el concepto de la insularidad.

"La insularidad, en estos casos, siempre juega a la contra y cuando hay un conflicto que es transversal en todo el mundo y en toda España, aquí todavía tenemos unas derivadas más complejas", ha incidido.

La presidenta autonómica también ha hecho referencia a otra de las cuestiones que se han abordado durante la asamblea de la patronal, la reducción de la burocracia.

Se ha comprometido a que el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, actualmente en tramitación, incluya medidas para "reducir trámites innecesarios", aunque ha admitido que incluso con ello "faltarían muchas más" medidas.

Prohens ha considerado que las críticas de determinados partidos que alertan de que reducir la burocracia es sinónimo de "desregularizar" la administración pública tratan de "confundir" a la ciudadanía.