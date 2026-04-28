Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, inaugurará este miércoles la Feria Náutica Internacional de Palma.

El acto tendrá lugar a las 11.30 horas en la entrada principal frente al edificio de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el acto estarán presentes también los consellers de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; y del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

También el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades.

Prohens pronunciará unas palabras para inaugurar la feria y, a continuación, realizará un recorrido por varios stands del Govern y de empresas de Baleares.