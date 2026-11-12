El Govern, el Parlament y el Consell de Mallorca reciben a la comitiva del Dijous Bo de Inca

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe a la comitiva del Dijous Bo de Inca en el Consolat de Mar.- CAIB

PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El Govern, el Parlament y el Consell de Mallorca han recibido la mañana de este jueves a la comitiva del Dijous Bo de Inca encabezada por el alcalde de la ciudad, Virgilio Moreno, y la pregonera de las fiestas, Maribel Fluxà.

Todos los representantes institucionales han sido invitados a la feria y, como obsequio, han recibido un cartel promocional y una cesta con productos típicos del municipio, según ha informado el Ayuntamiento de Inca en un comunicado.

La primera parada de la visita de la comitiva, como es habitual, ha sido el Consolat de Mar, donde ha sido recibida por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens.

La presidenta, quien ha tenido unas palabras en memoria de Mari Carmen García, la joven 'inquera' fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha defendido que "pese a los momentos difíciles las tradiciones deben continuar siendo un punto de encuentro y una manera de mantener vivo todo aquello que nos une.

El Dijous Bo, ha dicho, es "una de las ferias más queridas y más esperadas de todo el año" en Mallorca. "Es un día para pasear, mirar, tocar, probar, comprar... Un día para volver a disfrutar de las tradiciones más queridas por todos los mallorquines", ha señalado.

Moreno, por su parte, ha invitado a todos los residentes de Baleares a "participar de un día tan especial, en la feria de ferias" y disfrutar del "gran potencial de la ciudad".

Tras su visita a la sede de la presidencia del Govern, la comitiva del Dijous Bo se ha desplazado hasta el Parlament, donde ha sido recibida por su presidente, Gabriel Le Senne.

En la recepción también han estado presentes los vicepresidentes de la Mesa, Mauricio Rovira y Mercedes Garrido, y los diputados Marta Carrió y Pedro Álvarez, según ha informado la Cámara autonómica.

Por último, la comitiva ha visitado el Consell de Mallorca, donde han sido recibidas por su consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.