Prohens, a Negueruela: "Espero verle la semana que viene en el encuentro de los therian"

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al PSIB de querer engañar al sector del taxi y ha asegurado que las 10.000 licencias de VTC suspendias "llevan el logo del PSOE".

En el pleno del Parlament, la líder del Govern ha atribuido a la ley impulsada en 2018 por el que fuera ministro de transportes José Luis Ábalos y que transfería a las CCAA las competencias para regular las VTC la situación actual del sector.

La líder del Govern ha asegurado que fue el PSOE quien puso en peligro el sector del taxi. "Da pena verle cada semana intentando sacar la cabeza con alguna noticia, solo espero verle la semana que viene en el encuentro de los 'therian'.

El socialista ha acusado al Govern de querer que las grandes empresas como Uber y Airbnb "campen a sus anchas" y se ha ofrecido para trabajar juntos vía enmiendas a la ley de simplificación para atajar la problemática. "No necesitamos ni a Feijóo ni a Abascal", ha añadido.

La presidenta, sin embargo, ha preguntado al PSIB qué estaban haciendo ante la amenaza de las 10.000 plazas por la ley Ábalos --"estaban silbando"-- y ha defendido el decreto aprobado la pasada semana "para poner orden".

Negueruela ha acusado al Ejecutivo de buscar un falso equilibrio y de haber aprobado un decreto sin dialogar con los taxistas que, según el portavoz socialista, no están de acuerdo ni en las formas ni en el contenido, porque normaliza la competencia con Uber y no pone límites a las licencias de VTC, entre otras cuestiones.

"No quiere ir de verdad contra los grandes empresarios. Siempre elige a los grandes frente a los pequeños", ha concluido el portavoz del PSIB.